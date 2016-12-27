"Безопасность или свобода": в парламенте Германии предлагают депортировать из страны потенциально опасных мигрантов

В парламенте Германии призывают ужесточить меры безопасности после теракта в Берлине возле рождественской ярмарки, пишет Reuters.

В частности, немецкие парламентарии предлагают депортировать из страны потенциально опасных мигрантов, особенно тех, которым отказали в предоставлении убежища. Кроме того, чиновники настаивают на более активном наблюдении за такими мигрантами.

При этом депутаты от ХСС предлагают также расширить полномочия полиции и спецслужб. Агентство отмечает, что, согласно соответствующему документу «Безопасность или свобода», который будет рассмотрен на следующей партийной встречи, предлагается предоставить спецслужбам право контроля над лицами от 14 лет, чтобы избежать их дальнейшей радикализации.

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Также предлагается усиление полномочий правоохранителей о лишении свободы тех лиц, которых планируется депортировать.

Напомним, что после теракта в центре Берлина, который произошел 19 декабря, Антитеррористический центр Венгрии получил приказ усилить патрулирование центра Будапешта, а на улицы города вывели бронетехнику.

Уровень террористической угрозы в стране остается при этом неизменным, однако глава МВД Венгрии Шандор Пинтер высказал распоряжение, согласно которому в Будапешт были введены бронетранспортеры и другая бронетехника, которые заняли позиции в ключевых местах столицы: возле крупных торговых центров, министерств и ведомств, а также главного рождественского базара на площади Верешмарти.