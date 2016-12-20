"Это мог быть глинтвейн, а могла быть кровь": очевидцы рассказали о терроре на ярмарке в Берлине

Так шокированная туристка из Великобритании Эмма Раштон описывает страшную сцену, свидетелем которой она стала, пишет Русская служба BBC.

Эмма Раштон впервые была в Берлине, и, по ее собственным словам, ей "просто невероятно повезло", что она не оказалась жертвой случившегося.

"Мы стояли, рассматривали рождественские огни и собирались уже идти обратно в отель, когда услышали страшный грохот. Мы повернулись на звук и увидели грузовик, который срывал на своем пути рождественские гирлянды и разрушал киоски".

"Он был в 2-3 метрах перед нами - если бы мы решили уйти раньше, то оказались бы ровно на его пути, - рассказывает она. - Чтобы добраться до отеля, нам пришлось пройти через место трагедии - люди держались за головы, некоторые лежали на земле. Повсюду валялись деревянные обломки и битое стекло".

Еще один британец, Майк Фокс из Бирмингема, который тоже оказался на рождественской ярмарке во время трагедии, помог спасти людей, оказавшихся под обломками разрушенных киосков.

"Мы уже уходили с ярмарки, когда грузовик начал таранить толпу. Он был в 3 метрах от меня и в 5 метрах от моей девушки", - вспоминает Фокс.

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Он предложил помощь нескольким людям, которые лежали на земле со сломанными ребрами. По словам британца, с ними "все должно было быть в порядке".

"Я увидел, как люди уносили молодого человека с окровавленным лицом. Вместе с еще несколькими людьми мы подняли обломки киоска и вытащили двоих человек, которые оказались там", - рассказывает он.

Журналист Ян Холлитцер говорит, что эта "страшная трагедия" в его родном городе напомнила ему о нападении в Ницце в День взятия Бастилии 14 июля, когда в результате наезда грузовика на толпу погибли 86 человек.

Через несколько мгновений после того, как грузовик врезался в толпу на ярмарке в Берлине, Холлитцер начал в "Фейсбуке" видеотрансляцию происходящего.

"Я услышал грохот и крики людей", - говорит журналист издания Berliner Morgenpost.

По словам Холлитцера, ярмарка выглядела как поле боя: разрушенные прилавки, разбитое стекло, посуда и "много красной жидкости на земле - это мог быть глинтвейн, а могла быть кровь".

"Многие люди лежали на земле, а некоторые даже были прямо под грузовиком. Это было просто ужасно, настоящий хаос", - вспоминает он.

Житель столицы Германии Ибрахим Колак убежден, что произошедшее было спланированным терактом.

"Мы с друзьями собирались пойти куда-нибудь поужинать, когда услышали грохот от падения одного из киосков на рождественской ярмарке. Когда я повернулся на звук, то увидел грузовик, который несся сквозь толпу на полной скорости, - рассказал Колак. - Я уверен, что это был теракт. Грузовик не пытался сбросить скорость или избежать столкновения с людьми".