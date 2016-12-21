В ЕС после атаки на ярмарку в Берлине на улицы выводят бронетехнику (фото)

17:19, 21 декабря 2016
Мир
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После нападения на рождественскую ярмарку в Берлине Антитеррористический центр Венгрии получил приказ усилить патрулирование центра Будапешта, а на улицы города вывели бронетехнику.

REUTERS

Об этом сообщает издание Hungarian Free Press.

Уровень террористической угрозы в стране остается при этом неизменным, однако глава МВД Венгрии Шандор Пинтер высказал распоряжение, согласно которому в Будапешт были введены бронетранспортеры и другая бронетехника, которые заняли позиции в ключевых мест столицы: возле крупных торговых центров, министерств и ведомств, а также главного рождественского базара на площади Верешмарти.

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На усиление полицейских подразделений были также направлены сотрудники Антитеррористического центра Венгрии, которые в полном обмундировании и с автоматами патрулируют городские улицы.

Hungarian Free Press

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

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Теги: #теракт#жертвы#Берлин