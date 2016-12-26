Опубликован спутниковый снимок района крушения российского Ту-154 над Черным морем

По данным института, изображение получено с помощью космического аппарата Sentinel-1B (Европейское космическое агентство), снято в 6:31 по московскому (местному) времени.

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По словам сотрудницы Института космических исследований РАН Ольги Лавровой спутниковые снимки с европейского космического аппарата Sentinel-1B, полученные через час после трагедии, указали место падения самолета с точностью до 10 метров, сообщает ТАСС.

"На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать "носик" пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток. Снимок имеет разрешение 10 метров в пикселе. От берега до "носика" - 1,4 километра", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.