Крушение Ту-154 по пути в Сирию: спасатели обнаружили тела 10 пассажиров

На месте крушения российского самолета Ту-154 в Черном море обнаружили тела 10 жертв катастрофы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«По уточненным данным в настоящее время на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших», - говорится всообщении российского ведомства.

Также сообщается, что в круглосуточных поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты.

«В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием. Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3 тыс. человек», - добавили в Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.