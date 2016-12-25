Летели в Сирию поздравлять российских военных с Новым годом: опубликован список пассажиров разбившегося Ту-154

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря в районе Сочи.

Читайте такжеКатастрофа российского самолета Ту-154: названы возможные причины крушения

На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Как сообщал УНИАН, российский военный самолет Ту-154 пропал с радаров сегодня утром. Самолет потерпел крушение в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе. Обломки разлетелись вдоль побережья на полтора километра, они находятся на глубине 50-100 метров.

Самолет Минобороны РФ с 92 пассажирами на борту летел на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом. Среди них были девять представителей СМИ, 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа.

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154.