Артисты, журналисты, военные: СМИ рассказали о пассажирах упавшего российского самолета

На борту пропавшего российского самолета Ту-154, который упал в Черном море, были военные, артисты и журналисты. Информацию об этом подтвердило Минобороны России, передает РБК.

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«На борту пропавшего с радаров самолета ТУ-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ», – говорится в сообщении Минобороны.

Заместитель ​начальника Ансамбля песни и пляски имени Александрова при Минобороны России подтвердил РБК информацию о нахождении коллектива на борту Ту-154. Источник ТАСС уточнил, что всего 68 музыкантов было на борту самолета.

На борту также находились трое сотрудников «Первого канала» — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Дмитрий Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Об этом сообщил директор Дирекции общественных связей Лариса Крымова.

Телеканал «Звезда» также сообщает о нахождении журналистов в самолете. Имена сотрудников издание не приводит.

Самолет Минобороны с 92 пассажирами на борту летел на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом. Спустя несколько минут после взлета воздушное судно пропало с радаров.

Спасатели уже нашли обломки Ту-154 в акватории Черного моря. В частности, им удалось найти стойки шасси. По словам собеседника ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС, в 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря также обнаружены личные вещи пассажиров самолета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Сотрудники правоохранительных органов изымают предполетную документацию, а также допрашивают должностные лица и технический персонал, который готовил Ту-154 к вылету.