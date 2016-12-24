Президент США ограничил военное сотрудничество с Россией в 2017 году

Как следует из документа, ранее опубликованного на сайте Конгресса США, выделяемые Министерству обороны США средства в 2017 года не могут быть использованы Пентагоном для двустороннего военного сотрудничества с Россией, передает РБК.

В военном бюджете указывается, что решение может быть изменено по решению министра обороны, государственного секретаря, которое будет направлено в соответствующие комитеты Конгресса.

Условием для снятия ограничений названо прекращение Россией оккупации украинской территории и действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО.

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Также документ требует от России соблюдения Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня на востоке Украины.

В бюджете оговаривается, что ограничения не касаются соглашений, заключенных правительством США по вопросам о контроле за вооружением, обеспечении военной операции в Афганистане.

Также ограничения не касаются военных баз России в Автономной Республике Крым, наличие которых предусмотрено договором 1997 года об условиях размещения Черноморского флота на территории Украины. Однако подчеркивается, что никакие средства Пентагона не могут направляться на цели, которые каким-то образом будут означать признание российского суверенитета над оккупированным Крымом.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике страны с расходами в $611 млрд. Документом также предусмотрено выделить средства для предоставления Украине помощи в сфере безопасности, в том числе летальных оборонительных видов вооружений, в сумме 350 миллионов долларов.