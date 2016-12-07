Мир должен сохранять давление на Россию до выполнения "Минска": Столтенберг призвал продлить санкции против РФ

Мировое сообщество должно давить на Россию для того, чтобы Кремль начал выполнять Минские договоренности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе по завершению заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Я призываю все стороны удвоить усилия, чтобы полностью выполнить Минские договоренности. В качестве первого шага мы должны увидеть немедленное и полное прекращение огня. Между тем, международное сообщество должно сохранять давление на Россию, чтобы она уважала взятые на себя обязательства. В то время, когда ситуация на востоке Украины остается серьезной, важно, чтобы экономические санкции оставались", - заявил генсек НАТО.

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Столтенберг еще раз подчеркнул, что "Россия имеет особую ответственность, чтобы положить конец этому конфликту". Вместе с тем он считает, что дипломатия является единственным путем решения этого конфликта.

Генсек также отметил, что сегодняшнее заседание "подчеркивает незыблемую поддержку Украины со стороны НАТО". "Союзники не признали и не признают аннексии Крыма Россией", - напомнил он позицию Альянса.

Столтенберг также указал, что ситуация с безопасностью на востоке Украины "остается серьезной".

"В последние месяцы мы видели массивное увеличение нарушений режима прекращения огня, которое продолжается сотнями взрывов из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностям, тяжелое вооружение не отведено, и только 13% тяжелого вооружения, зарегистрированного ОБСЕ, можно отследить", - подчеркнул генсек.

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При этом он также указал на то, что боевики, поддерживаемые Россией, продолжают мешать передвижению наблюдателей ОБСЕ, а "некоторые из них стали мишенью".

"Это иллюстрирует серьезность ситуации на востоке Украины", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в ходе заседания министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил преданность Украины Минским договоренностям.

Напомним, в следующем году ЕС и НАТО планируют создать центр противодействия гибридным угрозам. Об этом заявили руководители ЕС и НАТО после заседания министров иностранных дел в Брюсселе.

Сообщается, что на заседании было рассмотрено более 40 предложений в семи основных направлениях сотрудничества, в частности, гибридные угрозы, операционное сотрудничество в сфере береговой охраны, кибербезопасность, разработка вооружений.

"ЕС и НАТО обеспечивают поддержку Украине - политическую и практическую, мы помогаем в осуществлении реформ и модернизации оборонной сферы. Сегодня мы заявляем, что будем более тесно сотрудничать в оказании поддержки, в частности, в вопросах создания потенциала, обучение. Мы можем быть более эффективными", - сказал Столтенберг.