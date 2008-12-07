В Познани (Польша) 6 декабря состоялась самая масштабная международная акция года под лозунгом «Наш климат – наше будущее!», приуроченная к международным переговорам ООН по изменению климата.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины, тысячи активистов из 189 стран прошли зрелищным маршем улицами Познани, призывая политиков со всей ответственностью и серьезностью отнестись к проблеме изменения климата. По их мнению, именно от правительств стран зависит, будут ли сокращаться выбросы парниковых газов на достаточном уровне, чтобы своевременно предотвратить глобальную климатическую катастрофу.

В рамках акции активисты Рабочей группы экологических организаций Украины по изменению климата обратились к украинскому правительству со словами «Защитите климат – не дурите мировое сообщество!»

«Украина должна взять обязательство остановить последующий рост выбросов парниковых газов, которое в терминах Киотского протокола означает 55% сокращения выбросов до 2020 года от уровня 1990 года, - считает председатель «Экоклуба» г.Ровно Андрей МАРТЫНЮК, - вместо этого правительство Украины планирует взять обязательство лишь 20% от уровня 1990 года до 2020 года. Такая позиция предусматривает рост выбросов аж на 70% от сегодняшнего уровня!»

«Благодаря значительному потенциалу энергосбережения, Украина может развивать экономику без увеличения выбросов. Энергосбережение в Украине является, по крайней мере, в 4 раза более дешевым, чем строительство новых электростанций», - убежден руководитель инфоцентра «Зеленый мир» Сергей ФЕДОРИНЧИК.

Подобные акции 6 декабря охватили свыше 100 стран мира. Протестующие выразили обеспокоенность миллионов людей нависшей над планетой угрозой.

Напомним, что с 1 по 12 декабря в городе Познань (Польша) проводятся очередные международные переговоры ООН по изменению климата. Главной темой является договоренность о снижении выбросов странами после 2012 года, когда завершится действие Киотского протокола.

Каждая страна должна пообещать ограничить выбросы парниковых газов, чтобы предотвратить рост глобальной температуры выше 2 градусов по Цельсию. Превышение этой отметки определено учеными как необратимо катастрофическое.

При имеющихся сегодня технологических и экономических возможностях предотвратить разрушительные последствия климатических изменений, но это требует решительных политических решений, убеждены отечественные экологи.