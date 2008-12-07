НАТО окажет помощь Украине и Грузии в проведении реформ, необходимых для вступления в Альянс.

Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» сказал официальный представитель Альянса Джеймс АППАТУРАЙ.

«В России должны понимать, что мы не принимали решение отложить вступление Украины и Грузии в НАТО. Мы подтверждаем только те решения, которые были приняты на саммите НАТО. Мы ждем прогресса внутри Украины и Грузии. И через две комиссии, работающие в этих странах, мы будет оказывать помощь Украине и Грузии. И даже большую помощь в проведении необходимых реформ для вступления в НАТО», - сказал Дж. АППАТУРАЙ.

По его словам, в случае Украины речь идет о строительстве Вооруженных сил и реформировании систему руководства Вооруженными силами. Также, необходимо улучшить те способы, по которым строятся Вооруженные силы в Украине и необходимо добиться общественного понимания необходимости вступления в НАТО.

«Нужны, помимо демократических реформ, и реформы Вооруженных сил. Необходимо понимание общества», - подчеркнул он.

Он отметил, что в случае с Грузией тоже нужны и реформы в строительстве Вооруженных сил, обороноспособности, демократические реформы.

«Это долгий путь, который надо проследовать прежде, чем эти страны будут готовы вступить в НАТО», - добавил он.

Кроме этого, Дж.АППАТУРАЙ отметил, что проблемы с Южной Осетией и Абхазией «в какой-то степени связаны с перспективами вступления в НАТО».

«Страны-члены НАТО союзники. Не признают эти территории как независимые, они признают их частью Грузии. Но сейчас такой вопрос не стоит, не увязывается возможное членство Грузии в НАТО со статусом этих территорий. Другое дело, что необходимо решить эту проблему, и решить как можно скореее», - сказал он.