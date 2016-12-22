Аналитики о худшем мировом сценарии-2017: США развяжут торговую войну с Китаем, Италия выйдет из ЕС, а Россия выберет новую цель

Об этом сообщает Новое Время.

По итогам интервью с политическими аналитиками и экономистами свои прогнозы на грядущий год сделали ведущие мировые издания. По общему мнению, повестку дня в 2017 году зададут результаты выборов в Нидерландах, Франции и Германии, а также инициативы новоизбранного президента США Дональда Трампа и сводки с ближневосточных фронтов.

Чтобы представить, какими они будут, специалисты предлагают не только анализировать, но и использовать фантазию. После потрясений 2016 года — таких, как победа Трампа на президентских выборах в США и Brexit, — следует готовиться к неожиданностям, уверены аналитики.

При этом еще более поворотных событий Майкл Гери, эксперт американского Центра Вильсона и доцент европейских исследований Университета Маастрихта в Нидерландах, ожидает в наступающем году. “2017 год может иметь для мира куда большее значение, чем события 2016-го”, — утверждает он.

Перестановка приоритетов в политике США

20 января 2017 года состоится церемония инаугурации Трампа, после чего весь мир ощутит на себе перестановку приоритетов в политике США. Перед американскими лидерами всегда стояла задача найти баланс между внутренними потребностями и требованиями, которые предъявляет этому государству статус супердержавы. С Трампом аналитики прогнозируют крен в сторону внутренних забот.

Эгоцентризм Соединенных Штатов заставит Японию и Европу, долгое время укрывавшихся под зонтом безопасности США, почувствовать себя неуютно, считает Билл О’Грейди, исполнительный вице-президент американской инвестиционно-консалтинговой компании Confluence Investment Management. В свою очередь перевооружение этих регионов сделает их внешнюю политику более агрессивной и независимой.

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И пока США будут решать свои внутренние проблемы, угрозу мирового терроризма и ядерные амбиции Северной Кореи мир почувствует острее.

Также по-настоящему неприятных сюрпризов следует ждать от России. Своей следующей целью она может выбрать Балканы, продолжая при этом кибернаступление на страны Запада, предполагают аналитики Fortune.

В то же время Bloomberg прогнозирует, что на сближение с Россией могут пойти Чехия и Куба, а страны ЕС проявят к Москве максимальную лояльность.

“Изоляционизм Трампа и агрессия Путина ставят немецкого канцлера Ангелу Меркель перед трудным выбором: наращивать военную мощь в Европе, чтобы противостоять России, либо прислушаться к совету Трампа и заключить с Путиным большую сделку о сферах влияния в Восточной Европе”, — сгущает краски Bloomberg.

Выборы в Европе

В Западной Европе 2017 год ознаменуется стартом формальной процедуры выхода Великобритании из ЕС, парламентскими выборами в Нидерландах и Германии, а также президентскими выборами во Франции. Волеизъявление в этих странах пройдет на фоне растущей популярности правых сил.

Первыми на выборы в марте пройдут нидерландцы. Широкую поддержку здесь прочат правой Партии свободы. “Ее лидер Герт Вилдерс не раз призывал к выходу Нидерландов из ЕС”,— подчеркивает в разговоре с НВ доцент нидерландского университета Гери. И тут же добавляет: даже в случае усиления роли Партии свободы в парламенте коалиция центристских сил сможет ей эффективно противостоять. Впрочем, американец О’Грейди видит и другую опасность. Вилдерсу, который не пользуется симпатиями других политиков, будет сложно сформировать правительство, и Нидерланды даже после выборов могут оказаться в ситуации политической нестабильности.

В первом туре президентских выборов во Франции, которые планируются в апреле, лидерами, вероятно, станут кандидаты правых партий — республиканец Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен. “Противница мигрантов Ле Пен становится президентом Франции и затем проводит референдум о выходе из ЕС”, — предполагает Bloomberg.

Менее драматичным видят аналитики финал немецких выборов. Здесь, несмотря на некоторое падение популярности Меркель на почве миграционного кризиса, коалиция возглавляемого ею правоцентристского Христианско-демократического союза и левоцентристской Социал-демократической партии по-прежнему пользуется поддержкой около 40% немцев.

“Пост канцлера достанется либо Меркель, либо левоцентристскому социалисту”,— считает Гери. Он уверен, что исход выборов будет отмечен скорее преемственностью, чем изменениями.

Новой точкой политической неопределенности на карте Европы станет Италия. Несмотря на то что в 2017 году выборы здесь не запланированы, после недавней отставки премьер-министра Маттео Ренци страна нуждается в новом правительстве. Неудача в его формировании может привести к досрочным выборам.

Шансы на победу в них популистских партий "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" под руководством эпатажного Беппе Грилло достаточно высоки, что придает реальные очертания перспективе референдума по выходу Италии из Евросоюза, считает О’Грейди. О возможности прихода к власти партии бывшего комедианта Грилло пишет и Bloomberg. В этом случае на повестке дня в Италии может оказаться вопрос об отказе от европейской валюты и возврате лиры, предполагает издание.

Америка Трампа

“Избрание Дональда Трампа представляет собой сейсмический сдвиг в американской политике, событие, последствия которого практически невозможно предсказать”, — констатирует Fortune.

И все же аналитики не оставляют попыток заглянуть в будущее первой экономики мира и влиятельнейшего геополитического игрока. Опираясь на предвыборные обещания Трампа, эксперты предполагают, что в следующем году в Соединенных Штатах будут урезаны налоги и запущен ряд инфраструктурных проектов.

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Это в свою очередь может стимулировать инфляцию и привести к росту ставок центрального банка. От нового президента также ожидают расправы с наследием Обамы. В частности, отмены программы по сокращению выбросов углерода и разворота реформы здравоохранения. Подобные меры способны вывести на улицы недовольных американцев и даже вызвать массовые беспорядки, пишет Bloomberg.

Общественное недовольство политикой эксцентричного миллиардера достигнет максимума в Калифорнии, где оппозиция инициирует движение штата в сторону выхода из состава американского государства, описывают пессимистический сценарий для США аналитики издания.

Тем временем во внешней политике Трамп покажет себя как бизнес-националист и не постесняется использовать протекционизм для развития производства в США, предполагает Джеймс Нолт, старший научный сотрудник Института мировой политики и доцент кафедры международных отношений Нью-Йоркского университета. Одним из главных его предвыборных обещаний было возвращение иностранного производства американских компаний на родину, что приведет к дополнительным поступлениям в казну и росту рабочих мест.

От этой идеи Трамп не откажется, убеждены эксперты. А тех американских производителей, которые не захотят вернуть в страну вынесенные за ее пределы производства, могут ждать неприятности. При этом возведение торговых барьеров для иностранных производителей со стороны США замедлит глобальный рост, а геополитическая картина мира может измениться за счет появления новых союзов супердержав.

Таким союзом, по мнению Нолта, может стать объединение США и России против Китая и Ирана. Тяготение к России, которое демонстрирует Трамп,— абсолютно искреннее и обусловлено теми выгодами, которые видит избранный президент в сотрудничестве с Москвой, уверен эксперт.

Так, в обмен на снятие экономических санкций Трамп мог бы получить от Кремля право на разработку российских арктических месторождений нефти, а также содействие в сдерживании Ирана и давлении на Китай.

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Тем временем против Ирана могут объединиться США, Израиль и ряд арабских государств за исключением Ирака и Сирии. “Иран является последним крупным государством, которое может представлять угрозу Израилю”,— поясняет Нолт. По его словам, в условиях невозможности пересмотра ядерного соглашения с Ираном США останется рассчитывать только на внутреннюю дестабилизацию в этой стране, а затем и смену власти.

Динамика войн и прогресса

По общему убеждению, напряженная ситуация на Ближнем Востоке сохранится. Однако эксперты предполагают, что после потери контроля над территориями в Сирии и Ираке Исламское государство продолжит сдавать позиции. При этом образовавшийся вакуум заполнят другие междоусобицы. “Хотя разбить ИГ — достойная задача, ее выполнение не прекратит конфликт в регионе”, — сожалеет О’Грейди.

Среди возможных сценариев — активизация противостояния курдов с иракскими шиитами и турецкими властями, попытка США расшатать ситуацию в Иране и дестабилизация в Саудовской Аравии, вызванная затянувшимся конфликтом с Йеменом и внутри-политическими рисками.

Саудовские неурядицы в свою очередь способны повлечь за собой экономический спад во всем регионе и спровоцировать скачок цен на нефть вплоть до трехзначных значений. Хотя в отсутствие крупных потрясений мировые цены на нефть будут расти не так стремительно. По различным прогнозам, к нынешней стоимости 45 долларов за баррель в 2017 году прибавится всего 5–10 долларов.

Развитие высоких технологий

Одним из главных трендов следующего года станет развитие высоких технологий. В то же время появится запрос на новые профессии — такие как оператор дронов или оппонент для ботов, дополняют эксперты британского еженедельника The Economist.

А по мере того, как будут разворачиваться межгосударственные кибервойны, все более затребованными станут хакеры. Продолжится развитие искусственного интеллекта, и роль компьютеров в жизни людей усилится за счет роста популярности цифровых личных ассистентов.

С новыми открытиями и неожиданными геополитическими поворотами следующий год обещает стать динамичным и непредсказуемым. “Не рассчитывайте, что 2017-й будет годом безмятежной стабильности”, — резюмирует издание.

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