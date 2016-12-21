В Госдепартаменте США надеются, что администрация Трампа сохранит санкции против РФ

Об этом спикер Госдепартамента Джон Кирби сказал во время ежедневного брифинга в Вашингтоне.

Он сказал, что следующая администрация должна принять свое решение о судьбе санкций, введенных против РФ из-за агрессии в Украине. Также Кирби отметил, что не знает, каким именно может быть это решение.

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«Мы надеемся, что они придут к пониманию не вести дела с Россией так, как будто ничего не произошло, несмотря на ее текущие дела (в Украине)", - сказал он.

Также Кирби напомнил о насилии, которое происходит в последние дни на востоке Украины.

«Мы хотим надеяться, что они будут понимать важность сохранения этих санкций и этого давления на Россию, потому что, мы видели это, они влияют. И очевидно, это те решения, которые они (администрация Трампа - УНИАН) должны принять», - заявил представитель Госдепа.

В этой связи Кирби отметил, что он не может говорить о том, что правительство Трампа сделает, а что нет. Вместе с тем он отметил, что может говорить о тех шагах, которые, по мнению действующей администрации, являются правильными.

Как сообщал УНИАН, Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, избрал на должности секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.