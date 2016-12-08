Парламент Британии поддержал план правительства по "брэкситу"
Пошаговый план правительства Мэй по выходу страны из Евросоюза поддержала Палата общин британского парламента.
После того, как за поддержку плана проголосовали 448 депутатов Палаты общин британского парламента, а против - только 75, формальные переговоры с Брюсселем по поводу "брексита" начнутся не позднее конца марта 2017 года. Об этом пишет Русская служба ВВС.
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В свою очередь правительство Терезы Мэй обязалось обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с руководством ЕС, не вдаваясь при этом в какие-либо подробности, разглашение которых может ослабить позиции Британии на переговорах.
Напомним, в ноябре Высокий суд Лондона запретил начинать процедуру "брэксит" без решения парламента Великобритании.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.
В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.