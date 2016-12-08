Парламент Британии поддержал план правительства по "брэкситу"

После того, как за поддержку плана проголосовали 448 депутатов Палаты общин британского парламента, а против - только 75, формальные переговоры с Брюсселем по поводу "брексита" начнутся не позднее конца марта 2017 года. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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В свою очередь правительство Терезы Мэй обязалось обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с руководством ЕС, не вдаваясь при этом в какие-либо подробности, разглашение которых может ослабить позиции Британии на переговорах.

Напомним, в ноябре Высокий суд Лондона запретил начинать процедуру "брэксит" без решения парламента Великобритании.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.