В Италии представили новый состав правительства

Джентилони, которому пришлось в ускоренном режиме формировать новый кабинет, справился с задачей за сутки, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Я сделал все возможное, чтобы сформировать это правительство настолько быстро, насколько это возможно", - заявил новый премьер-министр.

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Джентилони оставил значительную часть министров правительства Маттео Ренци, в частности министра экономики Пьера Карло Падоана, который занимался спасением третьего по величине банка Италии от банкротства. Этот шаг направлен на стабилизацию финансовых рынков.

Джентилони пообещал, что его правительство будет уделять особое внимание более бедной южной части страны, которая в ходе референдума 4 декабря активно голосовала против инициативы бывшего премьера Ренци уменьшить влияние парламента на правительство. В частности, в новом правительстве представлен министр южного региона, отмечает Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Италии Паоло Джентілоне назначен новым премьер-министром страны.