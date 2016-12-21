Администрация Трампа не включила Россию в список главных угроз для США

Об этом со ссылкой на служебную записку сообщает журнал Foreign Policy.

"Люди там (в Пентагоне – ред.) сейчас были бы очень обеспокоены видеть Россию не в списке", – сказала Эвелин Фаркаш, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, которая работала над политикой по отношению к России в 2015 году.

В течение многих лет высшие должностные лица в министерстве обороны и разведывательных службах называли Россию главной угрозой из-за ее большого ядерного арсенала, высоких возможностей в ведении кибервойны, модернизированной армии, а также готовности бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других регионах, отмечает издание.

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Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, который будет оставаться в этой роли после того, как Трамп вступит в должность 20 января, сообщил Конгрессу в прошлом году, что никакая другая угроза не является более серьезной.

"Если вы хотите говорить о нации, которая могла бы угрожать существованию Соединенных Штатов, я должен указать на Россию", – заявил в комитете по иностранным делам Сената Данфорд.