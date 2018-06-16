Украинский интерес. Неожиданный Трамп, циничное ФСБ и шанс на Балканах

Выборы 45-го президента США во всем мире воспринимались как яркое политическое шоу, результат которого выглядел достаточно предсказуемым. Однако Дональд Трамп сумел опровергнуть многочисленные прогнозы, отдававшие первенство Хиллари Клинтон, и сумел уверенно победить ее не только в базовых для себя, но и спорных ключевых штатах. Секрет победы Трампа достаточно прост: он в своих действиях ориентировался преимущественно на собственный электорат, сумел максимально его мобилизовать, внедряя в подсознание жителей "одноэтажной Америки" простой и эффективный лозунг "Наших бьют". К чести Хиллари Клинтон, она оперативно признала свое поражение, хотя оно серьезно минимизирует ее возможности для продолжения политической карьеры. С другой стороны, первая речь победителя в новом качестве продемонстрировала разницу между предвыборной риторикой и действиями главы государства.

Барак Обама уже провел для Дональда Трампа краткий курс президентства непосредственно в Белом доме, хотя и без традиционной фотосессии. В уходящей администрации всячески подчеркивают готовность к конструктивной передачи власти. Плохо скрывают радость по поводу избрания представителя республиканцев в Кремле, а Владимир Путин выразил готовность восстановить российско-американские отношения в полном объеме. Полагаю, что в два ближайших месяца российский агитпроп не раз станцует джигу на самолюбии представителей Демократической партии.

Трамп тем временем уже успел провести переговоры с лидерами Франции и Германии, а его приход к власти вызвал серьезную обеспокоенность европейских чиновников. По крайней мере, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал нового американского угроза отношениям ЕС и США, а верховный представитель ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что избрание Трампа не изменит политику Европейского Союза в отношении Украины. На этом фоне интересно отметить обещание еврокомиссара Йоханнеса Хана в ближайшее время выполнить обещания ЕС в отношении предоставлении Украине безвизового режима.

Что касается перспективы развития украинско-американских отношений, то многие наши политики питали иллюзии относительно избрания Клинтон, которая неоднократно бывала в Киеве и обладает значительным опытом во внешней политике, в отличие от своего оппонента. Победа Трампа создает качественно новые условия, лишая официальный Киев розовых очков в отношениях с Вашингтоном. Республиканская партия, очевидно, будет иметь серьезное влияние на формирование внешнеполитической команды нового президента, и этом может быть нам на руку – республиканцы были последовательными в деле поддержки украинских суверенитета и независимости. В любом случае Украине необходимо больше полагаться на себя, воспринимая возможное увеличение поддержки как бонус к собственным достижениям.

Новая провокация российского ФСБ, назвавшего троих граждан Украины, проживавших в Севастополе, "террористами-диверсантами", имеет несколько подоплек. Первая и главная – напомнить окружающему миру и гражданам России о принадлежности Крыма РФ. Вторая – показать США, насколько коварно нынешнее украинское руководство. Третья – продемонстрировать всем гражданам Украины, проживающим в Крыму, что им необходимо вести себя тихо и даже не думать о пассивном сопротивлении оккупантам. Вероятно, таким образом ФСБ решила, среди прочего, и взять реванш за поражение в Черногории, где местные спецслужбы сорвали попытку покушения пророссийских националистов на премьер-министра Мило Джукановича.

Балканы остаются важнейшим для развития Европы регионом, и визит Петра Порошенко в Словению – первый на государственном уровне за годы независимости – стал лишним тому подтверждением. Словения не просто стала успешным примером европейской интеграции и продемонстрировала политическую позицию, первой из государств ЕС в официальном документе признав факт российской агрессии на Донбассе. Очевидно, что развитие отношений между Киевом и Любляной может создать плацдарм для продвижения украинских интересов на Балканах, способных стать одним из ключевых регионов для украинской дипломатии.

Евгений Магда