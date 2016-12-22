Опрос: американцы стали относиться к России, как во времена Холодной войны

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам, передает РБК.

В проведенном в декабре опросе приняли участие более тысячи граждан США. Социологи предложили им отметить на 100-градусной шкале свое отношение к России. «0» означал «холодные и отрицательные» чувства, а «100» - «очень теплые и позитивные». «50 градусов» по этой шкале означало, что человек не испытывает ни теплых, ни холодных чувств к стране. Средний показатель опроса составил 32 градуса.

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Эта оценка стала самой низкой с 1986 года, когда уровень позитивного отношения к России среди американцев составлял 31 градус. The Washington Post отмечает, что в сравнении с аналогичным июньским опросом показатель снизился на два градуса.

Издание также подчеркивает, что сторонники Демократической и Республиканской партий​ высказали разные оценки в этом опросе. Республиканцы оценили свое отношение к России в «35 градусов», в то время как демократы поставили оценку «28 градусов».

Ниже России в этом рейтинге оказалась лишь КНДР.

Социологи проводили исследование после сообщений ЦРУ о возможной причастности российских хакеров к атакам во время президентских выборов в США.