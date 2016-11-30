"Друг Путина" Фийон победит Ле Пен во втором туре выборов президента Франции - Reuters

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Elabe, передает Reuters.

Так, по результатам опроса Фийон, который в воскресенье выиграл второй тур "праймериз", до сих пор остается лидером в предвыборной гонке среди нескольких кандидатов.

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Прогнозируется, что Фийон и Ле Пен победят в первом туре голосования. А уже во втором туре за Фийона готовы проголосовать 66% избирателей, а за Ле Пен - 34%.

Третье место, как свидетельствуют данные опроса, в первом туре достанется экс-министру экономики Эммануэлю Макрону - независимому кандидату.

Отметим, что Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.