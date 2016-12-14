Эрдоган объявил "национальную мобилизацию" против террористических организаций

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Он уточнил, что борьба будет вестись против «Исламского государства», Рабочей партии Курдистана, организации Фетхуллаха Гюлена, леворадикальной Революционной народно-освободительной партии.

Эрдоган призвал граждан предоставлять органам безопасности Турции информацию о действиях данных организаций, а силовые структуры - «без колебаний исполнять свой долг до конца».

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Президент Турции подчеркнул, что в этом году в борьбе с Рабочей партией Курдистана погибли 1178 человек, жертвами атак ИГИЛ стали 303 человека, а 248 человек были убиты во время попытки государственного переворота 15 июля.

Эрдоган сообщил, что во время военной операции «Щит Евфрата» в Сирии, которая началась 20 августа, погибли 17 турецких солдат.

Как сообщал УНИАН,вечером 10 декабря в Стамбуле рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena прогремели два взрыва. В первом случае взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, второй теракт осуществил смертник. На данный момент известно, что в результате террористических атак погибли 44 человека. Среди погибших были 36 сотрудников полиции.