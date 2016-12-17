Обама назвал ответственными за кровопролитие в Алеппо режим Асада, Россию и Иран

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама на итоговой пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой осуществлялась на сайте президента США.

Он заявил, что Соединенные Штаты годами работали над тем, чтобы остановить гражданскую войну в Сирии и облегчить страдания людей.

"Это была одна из самых сложных проблем, с которой я имел дело на посту президента", - сказал Обама.

"Мир объединен ужасом жестокого нападения сирийского режима и его российских и иранских союзников на город Алеппо. Мы видели умышленную стратегию окружения, осады и мор голодом гражданских людей. Мы видели безжалостные нападения на гуманитарных работников и медицинский персонал, а целые районы превращались в руины и пыль. Оттуда продолжают поступать сообщения о казни гражданских. Это все ужасные нарушения международного права", - подчеркнул Обама.

Читайте такжеПопытка Трампа пересмотреть политику "единого Китая" может привести к последствиям - Обама

"Ответственность за эту дерзость лежит только на одной стороне - режиме Асада с его союзниками-Россией и Ираном. И эта кровь, и эти зверства - на их руках", - заявил Обама.

По его словам, всем известно, что нужно сделать. В частности, речь идет о беспристрастной международной наблюдательной силе в Алеппо, которая может надлежащим образом способствовать координации в эвакуации гражданского населения через безопасные коридоры.

Также Обама подчеркнул необходимость обеспечения полного доступа в город гуманитарных организаций.

В то же время президент США подчеркнул, что нужно установить полномасштабный режим прекращения огня, который станет основой скорее для политического, а не военного урегулирования.