Польша и Великобритания предлагали ужесточить санкций против РФ

Об этом рассказала журналистам премьер Польши Беата Шидло, передает Европейская правда.

"Первая инициатива поступила от британского премьера Терезы Мэй. Она предложила обсудить возможность введения новых санкций, связанных с сирийскими событиями. Эта инициатива долго обсуждалась, но не нашла достаточной поддержки. Но я уверена, что со временем мы вернемся к этому вопросу",- рассказала польский премьер.

Читайте такжеВ ЕС есть четкое понимание, что санкции для России за ее действия в Украине будут продлены еще на полгода – Туск

Также, по ее словам, польская сторона вышла с инициативой вводить санкции против РФ на шесть месяцев, как сейчас, а на двенадцать. "Это сняло бы много политических рисков. Поэтому и эта инициатива, я уверена, будет обсуждаться и в дальнейшем", - добавила она.

Напомним, саммит ЕС 15 декабря принял решение об очередном продлении санкций против РФ. Нынешние санкции истекают в конце января следующего года.