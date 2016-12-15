Лидеры ЕС договорились на полгода продлить антироссийские санкции

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеЕС продлит экономические санкции против России после саммита - источник

"Лидеры Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России из-за кризиса в Украине на шесть месяцев - до середины 2017 года", – говорится в сообщении со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломатов, такое решение было ожидаемым, и формальный процесс о продлении санкций пройдет в начале следующей недели.

Как известно, санкции включают ограничения доступа к международному финансированию, а также сотрудничеству в области обороны и энергетики с Россией в ответ на аннексию в марте 2014-го украинского Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины.

Напомним, 1 июля экономические санкции в отношении России были продлены до 31 января 2017 года. Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014.