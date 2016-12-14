В ГПУ назвали один из вариантов привлечения виновных в уничтожении MH17 над Донбассом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук сообщил сегодня во время брифинга на тему: «Поиск свидетелей авиакатастрофы самолета МН17, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года».

"На сегодняшний день мы рассматриваем несколько вариантов. Украинская сторона, конечно, поддерживает вариант рассмотрения этого дела в национальном суде Нидерландов. Это один из вариантов, который на сегодняшний день обсуждается", - сказал Сторожук.

По его словам, любые судебные процессы относительно катастрофы малайзийского самолета в Украине будут политизированными, будут звучать обвинения в необъективности, поскольку Украина является участником военного конфликта на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России с подконтрольной боевикам территории Донбасса. В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.