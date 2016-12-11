В Турции объявили национальный траур
Согласно распоряжению премьер-министра страны, на всех госучреждениях в Турции будут приспущены государственные флаги.
В Турции после теракта в Стамбуле, в результате которого погибли по меньшей мере 29 человек, объявлен национальный день траура. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщает РБК.
"В результате чудовищных террористических актов, которые произошли в Стамбуле, 10 декабря 2016 года будет объявлен национальный траур в течение одного дня", - цитирует издание текст документа.
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Согласно распоряжению, на всех госучреждениях в Турции будут приспущены государственные флаги.
Как сообщал УНИАН, в Стамбуле вечером 10 декабря недалеко от стадиона Vodafone Arena произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что взрыв был слышен в нескольких других районах Стамбула.
Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал взрыв терактом. На своей странице в Twitter он осудил произошедшее и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.