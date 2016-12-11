Теракт в Стамбуле: 29 погибших, более 160 раненых (фото, видео)

В результате двойного взрыва в Турции погибли 29 человек, еще 166 получили ранения.

Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает АР.

Среди погибших 27 правоохранителей и двое гражданских.

По словам Сойлу, в связи с атаками было арестовано 10 человек.

В сети появилось видео взрыва, которое удалось заснять случайному свидетелю.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле вечером 10 декабря недалеко от стадиона Vodafone Arena произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что взрыв был слышен в нескольких других районах Стамбула.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал взрыв терактом. На своей странице в Twitter он осудил произошедшее и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.