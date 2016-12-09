Кортеж Эрдогана попал в ДТП по дороге в мечеть, есть пострадавшие (видео)
21:18, 09 декабря 2016Мир
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Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП в Стамбуле.
Кортеж Эрдогана попал в ДТП / Скриншот видео
ДТП произошло в момент движения кортежа Эрдогана в стамбульскую мечеть на пятничную молитву, пишет ТСН со ссылкой на Hurriyet.
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В результате аварии пострадали четыре охранника Эрдогана, их доставили в больницу.
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