Кортеж Эрдогана попал в ДТП по дороге в мечеть, есть пострадавшие (видео)

21:18, 09 декабря 2016
Мир
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Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП в Стамбуле.

Кортеж Эрдогана попал в ДТП / Скриншот видео

ДТП произошло в момент движения кортежа Эрдогана в стамбульскую мечеть на пятничную молитву, пишет ТСН со ссылкой на Hurriyet.

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В результате аварии пострадали четыре охранника Эрдогана, их доставили в больницу.

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Теги: #ДТП#кортеж#Эрдоган