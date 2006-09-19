Массовые беспорядки в Будапеште: демонстранты атаковали телецентр

В Будапеште в ходе массовых беспорядков пострадали по меньшей мере 50 человек.

Как сообщает радио «Свобода», участники антиправительственной демонстрации атаковали здание государственного телевидения. Было прервано вещание двух каналов. Демонстранты поджигали машины и забрасывали камнями полицейских, оцепивших здание.

Толпа требовала отставки премьер-министра Венгрии Ференца ДЮРЧАНЯ после того, как произошла утечка информации - по телевидению была показана видеозапись разговора премьера, из которой явствовало, что его правительство ради переизбрания допустило на последних выборах ряд нарушений.