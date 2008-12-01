Обама сегодня объявит о ключевых назначениях

Избранный Президент США Барак ОБАМА проведет в понедельник в Чикаго пресс-конференцию, на которой объявит о назначениях на ключевые посты в своей будущей администрации в сфере национальной безопасности, включая посты госсекретаря и главы Пентагона.

Как сообщает РИА «Новости»,по информации представителей штаба переходной администрации Б.ОБАМЫ, на пресс-конференции вместе с Б.ОБАМОЙ будут присутствовать сенатор-демократ и бывшая первая леди США Хиллари КЛИНТОН, кандидатуру которой он выдвинет на пост госсекретаря США, а также министр обороны США Роберт ГЕЙТС, которому будет предложено остаться на этом же посту.

Одновременно с назначениями Х.КЛИНТОН и Р.ГЕЙТСА Б.ОБАМА объявит о назначении новым советником Президента США по национальной безопасности бывшего верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, бывшего главы европейского командования ВС США генерала морской пехоты в отставке Джеймса ДЖОНСА.