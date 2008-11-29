Саркози: глобальный кризис поможет изменить мир
13:14, 29 ноября 2008Мир
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Нельзя вести бизнес как раньше
Глобальный экономический кризис является возможностью "изменить мир" и помочь развивающимся странам побороть нищету. Такое мнение высказал президент Франции Николя Саркози.
Он также отметил, что мир не может продолжать "вести бизнес как раньше" и предостерег богатые нации от "принесения в жертву" бедных в попытке найти выходы из "беспрецедентного финансового кризиса", передает Associated Press.
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