Саркози: глобальный кризис поможет изменить мир

Глобальный экономический кризис является возможностью "изменить мир" и помочь развивающимся странам побороть нищету. Такое мнение высказал президент Франции Николя Саркози.

Он также отметил, что мир не может продолжать "вести бизнес как раньше" и предостерег богатые нации от "принесения в жертву" бедных в попытке найти выходы из "беспрецедентного финансового кризиса", передает Associated Press.