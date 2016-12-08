Захватывающий дух праздник света в Лионе, имеет многовековую традицию (фоторепортаж)

Световые инсталляции будут демонстрировать зрителям с 20:00 до полуночи в центре города в течение этих дней, однако первая демонстрация прошла еще 7 декабря.

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В основу фестиваля легла давняя традиция жителей города зажигать свечи и огни по всему городу в честь Девы Марии 8 декабря. В четырехдневный фестиваль света традиция переросла в конце XIX века и празднуется с тех пор.