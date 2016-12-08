В Канаде задержали 17-летнего подростка с мачете и топором по подозрению в подготовке нападения на школу
09:34, 08 декабря 2016Мир
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Парень планировал теракт в годовщину резни в колледже Монреаля.
У юноши нашли мачете, топор, мечи и ножи / delfi.lt
В Канаде полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке нападения на школу в 27 годовщину резни в колледже Монреаля, передает BBC.
Сообщается, что это произошло в Торонто. Подростка задержали за угрозы физического насилия и смерти.
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Полицейские изъяли у парня мачете, топор, два меча, четыре ножа, и стрелы. Правоохранители также заявили, что узнали о «потенциальной угрозе» на прошлой неделе.
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