Столкновения в Рио: полицейские, укрывшиеся в церквях, обстреляли демонстрантов (фото)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Большинство участников акции протеста - государственные служащие. Демонстранты пришли к зданию Национальной Ассамблеи, где во вторник должно было начаться обсуждение сокращений бюджетных расходов.

Читайте такжеПравящая партия Южной Кореи объявила сроки возможной отставки президента страны

Несколько полицейских укрылись в одной из старых колониальных церквей города и оттуда стреляли по демонстрантам резиновыми пулями.

По информации местных СМИ, восемь полицейских получили легкие ранения в результате столкновений, один из законодателей также пострадал от слезоточивого газа.

Многие городские магазины в преддверии акции закрыты, рабочий день для многих служащих был сокращен.

Это уже не первая массовая демонстрация возле здания бразильского парламента, однако она впервые заканчивается столь жесткими столкновениями с полицией.

Бразильские власти планируют, в частности, сократить социальные программы и урезать пенсии, а также повысить стоимость проезда в общественном транспорте в целях сокращения бюджетного дефицита штата Рио-де-Жанейро, размер которого превышает 5 млрд долларов.