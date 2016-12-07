Столкновения в Рио: полицейские, укрывшиеся в церквях, обстреляли демонстрантов (фото)
Полиция Рио-де-Жанейро применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона нескольких сотен демонстрантов, выступающих против планов властей по экономии бюджетных средств.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Большинство участников акции протеста - государственные служащие. Демонстранты пришли к зданию Национальной Ассамблеи, где во вторник должно было начаться обсуждение сокращений бюджетных расходов.
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Несколько полицейских укрылись в одной из старых колониальных церквей города и оттуда стреляли по демонстрантам резиновыми пулями.
По информации местных СМИ, восемь полицейских получили легкие ранения в результате столкновений, один из законодателей также пострадал от слезоточивого газа.
Многие городские магазины в преддверии акции закрыты, рабочий день для многих служащих был сокращен.
Это уже не первая массовая демонстрация возле здания бразильского парламента, однако она впервые заканчивается столь жесткими столкновениями с полицией.
Бразильские власти планируют, в частности, сократить социальные программы и урезать пенсии, а также повысить стоимость проезда в общественном транспорте в целях сокращения бюджетного дефицита штата Рио-де-Жанейро, размер которого превышает 5 млрд долларов.