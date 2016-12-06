Трагедия в Княжичах: Луценко заявил, что бойцам КОРДа дали в корне неправильные команды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Руководство этой операции действовало непрофессионально и неправильно. Следователи ГПУ усматривают в действиях тех, кто координировал последующие действия, явные признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжким последствиям, а собственно, убийству 5 работников Министерства внутренних дел при исполнении обязанностей", - сказал Луценко.

Читайте такжеГенпрокуратура обнародовала официальную версию трагических событий в Княжичах

По его словам, следствие будет устанавливать, кто и за какие действия будет нести ответственность, "но уже сейчас ясно, что команды были в корне неверны, и КОРД был без всякого предварительного анализа планирования отправлен на то, чтобы отбить двух разведчиков".

Луценко сообщил, что по прибытию на место происшествия, они (работники КОРДа) заявляли, не увидели маркировку служебного автомобиля ГСО, а проблесковые маячки не работали. Сейчас, как отметил генпрокурор, только эксперты в дальнейшем должны определить, кто первый сделал первый выстрел.

"Но это уже не снимает вопроса об отсутствии правильной координации, подготовки к операции. Сейчас все причастное к происходящему руководство уже отстранено от занимаемых должностей, и сразу, с первых следственных действий, которые будет проводить уже не МВД, а ГПУ, будем допрашивать еще раз, будут проведены соответствующие другие следственные действия. После этого, конечно, мы выйдем на подозрения", - подчеркнул генпрокурор.

Читайте такжеТрагедия в Княжичах: журналисты показали видео с места событий

«Уже сегодня могу прямо сказать, что руководители этой операции давали указания, которые носят признаки преступной служебной халатности. Финалом всего этого является то, что реальные преступники, которых вычислила Национальная полиция ..., задержаны в Буче департаментом уголовного розыска МВД Украины. Еще двое их соучастников, которые ранее занимались разбоем в составе этой группы, были задержаны в другом месте (скажу прямо, в АТО). Таким образом, есть шесть задержанных, подозреваемых в организации и совершении ряда разбойных нападений, и должны сейчас определяться с подозрением виновных в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям. Это будет сделано в кратчайшие сроки», - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа захвата уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидала в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники, - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

.