Берегитесь: российский медведь осмелел - The Washington Post

В Венгрии, стране НАТО, российские агенты были допущены к обучению неонацистов; в маленьком балканском государстве Черногории, которое находится на пути вступления в трансатлантический альянс, Москву обвиняют в заговоре с целью насильственного переворота.

Об этом говорится в редакционной статье "Берегитесь: российский медведь осмелел", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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Доказательства в обоих случаях неполные, но убедительные. В Венгрии, история началась с перестрелки в конце октября между полицией и лидером "Движения национального фронта", экстремистской группировки, которая отождествляет себя с венгерскими фашистами 1930-х годов. Впоследствии полиция совершила рейд на ряд жилых домов, связанных с группировкой, и обнаружила большие запасы оружия, сообщали Financial Times. Комитет по национальной безопасности Венгрии сообщил, что российские дипломаты и мужчины, одетые в форму российской военной разведки, открыто участвовали в военизированных учениях с членами группировки.

Арестованный после перестрелки неонацист, Иштван Гиоркош, уже был известен тем, что основал веб-сайт, который распространял прокремлевского пропаганду о войне в Украине. Венгерские СМИ опубликовали электронные письма, в которых лидеры движения обсуждали получение средств из Москвы. Похоже, режим Владимира Путина тесно связан с вооруженной группировкой, пытающейся восстановить фашизм в Венгрии.

Разоблачения смутили правое правительство Венгрии, которое является одним из наиболее пророссийских в Европе. Премьер-министр Виктор Орбан заключил выгодные энергетические сделки с режимом Путина и сопротивлялся введению санкций Европейского Союза в отношении России. Вместо поощрения этого сотрудничества, спецслужбы Путина нагло воспитывали экстремистскую альтернативу.

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Еще более вопиющая операция проходила в Черногории, если верить властям и соседней Сербии. Они говорят, что российские агенты пытались спровоцировать переворот16 октября, когда проходили парламентские выборы. Идея заключалась в том, что вооруженные люди должны были захватить здание парламента и убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича, который привел страну к членству в НАТО. Около 20 сербов и черногорцев были арестованы за участие в заговоре. Один из них, печально известный сербский наемник, сообщил властям о том, что посещал Москву, чтобы обсудить переворот и получение $ 200 000 за его осуществление, говорится в сообщении в Нью-Йорк Таймс.

Власти Черногории публично не обвиняли российское правительство в спонсировании заговора. Но они нашли двух российских граждан, которые прибыли в страну в качестве его организаторов; издание The Times, ссылаясь на источники, приближенные к следствию, сообщило, что они были офицерами разведки. Мужчины вернулись в Москву и исчезли.

Известно, что российская разведка вмешивалась в дела зарубежных стран со времен царей. Но аналитики говорят, что такие смелые попытки посеять хаос в странах, связанных с НАТО, практически беспрецедентны. Они показывают, что режим дал полную свободу действий своим тайным сотрудникам, рассчитывая, что слабый и разобщенный Запад не сможет оказать сопротивления. Пока эта теория не опровергнута, ожидайте новых неприятностей от агентов Москвы.