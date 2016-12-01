Финляндия возобновила торговые отношения с Россией, несмотря на санкции - СМИ

Об этом заявил министр торговли Финляндии Кай Микканен, передает «Эспрессо ТВ» со ссылкой на Financial Times.

"У нас 1300 км общей границы с Россией, поэтому у нас есть много вопросов, в которых нам время от времени надо сотрудничать. Однако в наших интересах, чтобы Запад сохранял единство относительно нарушений международного права. Эти две вещи не противоречат друг другу", - сказал он.

При этом вопрос санкций на этой встрече не обсуждался.

Россия, несмотря на санкции, является пятым по величине направлением финского экспорта и, по словам министра, "важно поддержать работу финских компаний в России".

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Микканен призвал не переоценивать возобновления работы совместной торговой комиссии.

"В этом нет ничего особенного, и я бы не стал это переоценивать", - сказал Мікканен.

На следующей неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Финляндию.

Как сообщал УНИАН, ранее министр торговли и промышленности Норвегии Моника Меланд провела встречу с министром экологии и природных ресурсов РФ Сергеем Донским, на которой обсуждались вопросы возобновления диалога по торгово-экономическому сотрудничеству. Это была первая двусторонняя встреча Норвегии и РФ на уровне министров с 2014 года.