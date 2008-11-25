России прочат рецессию уже через месяц

В России до конца текущего года и в 2009 году будет сокращаться производство, что приведет к отрицательным темпам роста ВВП и рецессии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Инвестиционной группе (ИГ) «УНИВЕР».

По мнению аналитика ИГ Ксении ПОЛЯК, способствовать сокращению производства в России будут кризис ликвидности, отсутствие источников финансирования, повышение стоимости заемных средств, снижение мировых цен на нефть и металлы, сокращение внутреннего спроса, повышение тарифов на услуги естественных монополий.

При этом больше остальных уже пострадали финансовые компании, металлурги, нефтяные компании, производители стройматериалов и автопроизводители.

По информации Инвестгруппы, среди российских металлургов одним из первых о сокращении производств на 15% заявил "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), объяснив такие меры снижением спроса на производимую продукцию на внутреннем рынке, а также убыточностью экспорта на фоне падения цен на сталь на мировых рынках.

Следующими о сокращении объемов производства заявили «Северсталь», «Череповецкий металлургический завод». «Трубная металлургическая компания» заявила о сокращении капвложений в 2009 году в 2,5 раза.

В дальнейшем о сокращении объемов производств и капвложений могут заявить компании сектора цветной металлургии – этому будет способствовать заметное снижение цен на металлы в Лондоне, особенно на медь и никель.

Автопроизводители также вынуждены сокращать объемы производства в связи с сокращением спроса. В частности, лидер российского рынка иномарок – модель «Ford Focus» российского производства впервые по итогам октября снизил показатели продаж, причем сразу на 30%. С августа не перестают снижаться и продажи Kia - если два месяца отрицательный показатель составлял 8%, то в октябре достиг уже 24%.

Лидер российского автопрома ОАО «АвтоВаз» за 10 месяцев 2008 года реализовало на российском рынке на 1,6% ниже чем в аналогичный период прошлого года. В следующем же году темпы продаж автомобилей будут снижаться еще более высокими темпами.

Снижение темпов роста строительства в III квартале текущего года (9,9% по сравнению с 18,2% во II квартале и 28,9% в I квартале) привело к снижению темпов роста производства стройматериалов. Кроме того, значительно замедлилось жилищное строительство. По итогам октября было введено 4,7 млн. кв. м. общей площади жилых домов, что на 19% ниже сентябрьского показателя.

«Мы ожидаем, что наибольшие потери по итогам 2009 года понесут металлурги (в связи с падением цен на металлы и высокой долговой нагрузкой), компании добывающей отрасли (в связи с падением нефтяных цен), строители и автопроизводители. А так как компании именно этих отраслей занимают существенную долю в структуре ВВП России, то не исключено, что в следующем году российская экономика может показать отрицательные темпы роста ВВП и вступить в стадию рецессии вслед за Америкой, Европой и Японией», - считают аналитики.