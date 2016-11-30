Умер изобретатель "Биг Мака"

Как передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на сообщение компании McDonald's, Делигатти был одним из первых в истории корпорации держателей франшизы McDonald's. Под этой торговой маркой он открыл ресторан в американском штате Пенсильвания в 1967 году.

Идея Деллигатти заключалась в том, чтобы сделать более питательный бургер, чем те, которые в те годы составляли основу меню ресторанов McDonald's.

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Он решил впервые добавить в бургеры две котлеты и два куска сыра. Однако тогда бургеры, сделанные таким способом, получались слишком влажными, поэтому между котлетами было решено положить еще одну булку. С добавлением "секретного соуса" получился "Биг Мак".

Сегодня изобретенный Майклом Деллигатти сэндвич продается более чем в 100 странах мира.

Журнал «The Economist» с 1986 года определяет паритет покупательной способности, используя в качестве универсального критерия стоимость "Биг Мака" в разных странах - это так называемый "индекс Биг Мака", определяющий реальные обменные курсы валют различных государств.