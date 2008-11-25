У берегов Сомали расстреляли траулер, приняв его за пиратский корабль

ВМС Индии по ошибке затопили тайский траулер "Экават Нава 5", приняв его за пиратский корабль. Об этом заявил владелец судна Вичарн Сиричаекават. О судьбе траулера, пропавшего в Аденском заливе одновременно с появлением сообщений об уничтожении пиратского корабля, стало известно, когда один из моряков с "Экават Нава 5" был найден живым, пишет Лента.ру со ссылкой на CNN.

Судовладелец уточнил, что индийские моряки открыли огонь по траулеру, когда на "Экават Нава 5" напали пираты. Видимо, увидев бандитов на борту судна, индийцы решили, что перед ними принадлежащий пиратам корабль. Сиричаекават добавил, что у него есть данные об одном погибшем, неизвестна судьба 14 моряков с траулера.

Напомним, что 19 ноября международные СМИ сообщили об удачной антипиратской операции ВМС Индии: вечером 18 ноября индийский сторожевой корабль "Табар", патрулирующий воды у берегов Сомали, начал преследование пиратского судна, которое шло в сопровождении скоростных моторных лодок. Пираты попытались протаранить "Табар", утверждала The Times of India, после чего индийские военные открыли огонь. В результате «пиратское» судно было затоплено.