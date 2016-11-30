В Азербайджане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента в интернете

Об этом пишет Медуза со ссылкой на apa.az.

Поправки было решено внести в статью 323 Уголовного кодекса «Опорочивание или унижение чести и достоинства главы государства», предусматривающую в нынешней редакции наказание в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы сроком до двух лет за оскорбление президента в публичных выступлениях, публично демонстрируемых произведениях или СМИ.

Читайте такжеЖители Азербайджана на референдуме поддержали изменения в конституцию - экзитполлы

Кроме того, в УК ввели статью 148-1, предусматривающую ответственность за оскорбление в интернете с использованием «с использованием поддельных имен, профилей или аккаунтов». Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы (оскорбление в интернете от своего имени наказывается в Азербайджане максимум шестью месяцами заключения).

Отдельная статья (323-1) введена и за оскорбление от чужого имени президента Азербайджана, максимальное наказание — три года лишения свободы.