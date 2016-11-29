Крушение самолета с игроками бразильской футбольной команды: в сети появились первые фото

Появились первые фотографии разбившегося в Колумбии самолета, на борту которого находились 81 человек.

Снимки опубликовала радиостанция 360 Radio Colombia. Напомним, ранее сообщалось, что самолет направлялся в международный аэропорт Медельина. В одной из местных больниц сообщили, что при крушении есть пять выживших.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter