Крушение самолета с игроками бразильской футбольной команды: в сети появились первые фото
08:42, 29 ноября 2016Мир
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Появились первые фотографии разбившегося в Колумбии самолета, на борту которого находились 81 человек.
В Колумбии разбился самолет с игроками бразильской футбольной команды / flightradar
Снимки опубликовала радиостанция 360 Radio Colombia.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет направлялся в международный аэропорт Медельина.
В одной из местных больниц сообщили, что при крушении есть пять выживших.
Фото: twitter.com/360RadioCo
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