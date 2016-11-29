Крушение самолета с игроками бразильской футбольной команды: в сети появились первые фото

08:42, 29 ноября 2016
Мир
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Появились первые фотографии разбившегося в Колумбии самолета, на борту которого находились 81 человек.

flightradar

Снимки опубликовала радиостанция 360 Radio Colombia.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет направлялся в международный аэропорт Медельина.

В одной из местных больниц сообщили, что при крушении есть пять выживших.

twitter.com/360RadioCo

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