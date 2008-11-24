Фидель Кастро: США используют "Аль-Каиду"

Правительство США воспользовалось страхами американцев перед "Аль-Каидой" для прикрытия своих планов по завоеванию мирового господства. С таким мнением выступил Фидель Кастро на страницах своего нового эссе, опубликованного на одном из кубинских правительственных веб-сайтов.

"Аль-Каида" родилась из лона самой империи", - цитирует Ф.Кастро РосБизнесКонсалтинг.

По его словам, террористическая сеть Усамы бен Ладена - "типичный пример врага, за которым могучий гегемон увивается, чтобы оправдать свои действия, когда это ему необходимо". "Этот принцип был характерен для всей истории (США), когда изобретались враги и угрозы, только усиливавшие планы мирового доминирования", - считает команданте.