Фидель Кастро: США используют "Аль-Каиду"
22:12, 24 ноября 2008Мир
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Для прикрытия своих планов
Правительство США воспользовалось страхами американцев перед "Аль-Каидой" для прикрытия своих планов по завоеванию мирового господства. С таким мнением выступил Фидель Кастро на страницах своего нового эссе, опубликованного на одном из кубинских правительственных веб-сайтов.
"Аль-Каида" родилась из лона самой империи", - цитирует Ф.Кастро РосБизнесКонсалтинг.
По его словам, террористическая сеть Усамы бен Ладена - "типичный пример врага, за которым могучий гегемон увивается, чтобы оправдать свои действия, когда это ему необходимо". "Этот принцип был характерен для всей истории (США), когда изобретались враги и угрозы, только усиливавшие планы мирового доминирования", - считает команданте.
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