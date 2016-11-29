В сети появилось видео места крушения самолета с бразильской футбольной командой

10:59, 29 ноября 2016
Мир
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В сети появилось первое видео с места крушения в Колумбии неподалеку от Медельина.

MiOriente

Видео опубликовало издание MiOriente в Twitter.

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По последним данным, 13 человек могли выжить в результате катастрофы. Всего на борту находился 81 человек, 72 пассажира и 9 членов экипажа.

Среди находившихся на борту самолета, были игроки бразильской футбольной команды Шапеконсе, которые летели на матч с колумбийской футбольной командой Атлетико Насьональ.
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