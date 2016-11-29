В Белом доме опровергли слова Трампа о подтасовках на выборах в пользу Клинтон

Об этом сообщает Reuters.

«Могу заявить объективный факт, что (Белым домом) не было получено никаких доказательств для обоснования подобных претензий», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

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Как сообщал УНИАН, о подтасовках на выборах в трех штатах ранее на своей странице в Twitter заявил избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, избирателей «серьезно​ обманули» в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии, во всех трех штатах, согласно результатам народного голосования, победила кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон.