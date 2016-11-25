Шопинг-безумие: в США стартовала "черная пятница" (фоторепортаж)

Изначально обычай устраивать распродажи появился в США еще в XIX веке. "Черная пятница" выпадает на следующий день после одного из главных праздников в США - Дня благодарения. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 30 ноября.

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Хотя "черная пятница" не является официальным праздником, многие люди в этот день берут отгул, за исключением сотрудников розничной торговли, так как в этот день поток покупателей существенно возрастает. В этот день магазины открываются очень рано, а некоторые крупнейшие торговые сети - даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьезные скидки - от 50 до 80%.

Сам термин "черная пятница" впервые появился в Филадельфии в 60-х годах ХХ века и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения.

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В последнее время традиция отмечать "черную пятницу" распродажами перекочевала и в другие страны мира, в том числе и в Украину.