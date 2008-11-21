Европарламент поддержал введение “голубой карты” для высококвалифицированных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном на заседании сессии Европарламента в Страсбурге докладе Євы КЛАМТ (группа народных партий, Германия).

За одобрение доклада проголосовали 388 депутатов, против – 56, воздержались – 124.

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии по установлению срока действия карты на 3 года с возможностью продления ее еще на 2 года, а также с возможностью переезда для мигранта с одной в другую страну - член ЕС после трех лет пребывания в первой стране, в которую мигрант въехал по “голубой карте”.

Депутаты также считают, что если длительность контракта меньше, чем 3 года, то “голубая карта” должна выдаваться на срок контракта плюс три месяца.

При этом депутаты считают, что на “голубую карту” должны иметь право работники, у которых есть опыт не менее пяти лет работы в соответствующей должности, или лица, имеющие диплом высшего учебного заведения, которое признается в стране-члене ЕС. Контракт, по мнению депутатов, должен гарантировать, что мигрант, прибывший по “голубой карте”, должен получать по меньшей мере в 1,7 раза больше (до налогообложения – УНИАН), чем средняя зарплата в той стране-члене ЕС, в которую он прибыл. В то же время зарплата не должна быть ниже, чем у соответствующих специалистов, которые работают в этой отрасли в стране, в которую прибыл мигрант.

Депутаты также высказались за возможность предоставлять “голубую карту” тем мигрантам, которые уже и так легально живут в странах-членах ЕС. В то же время европарламентарии высказались против выдачи таких карт искателям убежища или сезонным рабочим.

Европарламент считает, что “голубая карта” должна давать право на объединение семей с правом для партнера (мужчины или жены) на трудоустройство в стране-члене ЕС. Депутаты также высказались за расширение до 6 месяцев права мигранта по “голубой карте” на поиск новой работы в случай потери предыдущей. Комиссия предлагала ограничить такое право тремя месяцами.

Депутаты также отметили важность того, чтобы страны-члены, вводя “голубую карту”, не способствовали “оттоку мозгов” из третьих стран и, в частности, из таких важных отраслей, как охрана здоровья и образование.

Доклад рассматривался Европарламентом в рамках процедуры консультации.

Депутаты также одобрили доклад Патрика ГОБЕРА (Группа народных партий, Франция) о предоставлении разрешений на работу, в которой высказались за создание единой системы предоставления разрешений, четкого перечня необходимых документов для этого. Депутаты считают, что при получении таких разрешений рабочим должны гарантироваться фундаментальные социальные права. Кроме того, депутаты призвали страны-члены ЕС ратифицировать Конвенцию ООН о защите прав рабочих-мигрантов и членов их семей.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал проект доклада Э.КЛАМТ о “голубой карте”.

25 сентября Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС не смог достичь компромисс по поводу даты вступления в силу Директивы о введении “голубой карты” для высококвалифицированных мигрантов из третьих стран, из-за позиции Чехии.

Вступление в силу Директивой предусматривалось в 2011 году, и именно с этого года Германия и Австрия планируют снять ограничения на трудоустройство в своих странах граждан Чехии.

14 декабря 2007 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) одобрил в целом предложение Еврокомиссии о введении “голубой карты”.

23 октября 2007 года Еврокомиссия одобрила проект Директивы Евросоюза о допуске высококвалифицированных мигрантов в ЕС и создание европейской “голубой карты”.

Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет этому лицу серию социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей. Кроме того, эта карта предусматривает упрощенный доступ к европейскому рынку.