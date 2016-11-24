В Японии участник конкурса "скоростного" поедания подавился и умер

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Japan Times.

Отмечается, что в конкурсе по скоростному поеданию онигири участвовали 15 человек. Едоки должны были съесть пять рисовых шариков за три минуты. Соревнование проводилось в качестве промо-акции для продвижения местных фермерских продуктов, включая рис.

Читайте такжеВ Узбекистане отравили и тайно похоронили дочь Каримова - СМИ

Один из участников положил в рот все шарики сразу и не смог их проглотить. От удушья японец упал в обморок. На соревновании присутствовали врач и медсестра, однако им не удалось помочь мужчине. Любителя онигири увезли в больницу, где он умер спустя три дня.

По словам организаторов конкурса, на состязании были проработаны меры безопасности, в частности, возле каждого участника стояла чашка с чаем.

Будет ли возбуждено уголовное дело против организаторов соревнования, пока неизвестно.