Путин похвалил свои пропагандистские СМИ за "талантливую работу"

После того, как в Европарламенте поддержали резолюции о противодействии российской и исламистской пропаганде президент РФ Владимир Путин высказался о "деградации представлений о демократии" на Западе и поблагодарил работников российских СМИ.

Читайте такжеУкравший Крым и развязавший войну на Донбассе Путин пожаловался на "вероломство" украинцев

"Если такое решение (резолюция Европарламента о борьбе с российской пропагандой, - ред.) принято, это говорит о том, что мы наблюдаем совершенно очевидную деградацию в политическом смысле этого слова представлений о демократии в западном обществе", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Журналистов из РФ, которые стали "виновниками" этого решения Европарламента, Путин "поздравил с тем, что они проводят весьма активно, результативно и талантливо свою работу"

"Очень рассчитываю на то, что здравый смысл восторжествует и реально никаких ограничений мы здесь не увидим", - добавил президент.

Как сообщалось, ранее в среду Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой.

В частности, в ней Евродепутаты предупреждают, что после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на Донбассе Кремль усилил свою пропаганду против ЕС. Они отмечают, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как многоязычные телеканалы (например, Russia Today), псевдо-информационные агентства и мультимедийные платформы (например, Sputnik) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление несостоявшейся государственности у восточных границ ЕС".