Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой

Пропагандистское давление на ЕС из России, а также исламистских террористических групп усиливается. Пропаганда стремится исказить истину, посеять страх, вызвать сомнения и разделить ЕС. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции Европарламента.

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Для противодействия антиевропейским кампаниям парламентарии предлагают усилить слабую "стратегическую коммуникацию" и больше инвестировать в повышение информированности, образование, онлайн- и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность населения.

Евродепутаты предупреждают, что после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на Донбассе Кремль усилил свою пропаганду против ЕС. Они отмечают, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как многоязычные телеканалы (например, Russia Today), псевдо-информационные агентства и мультимедийные платформы (например, Sputnik) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление несостоявшейся государственности у восточных границ ЕС".

В резолюции подчеркивается, что "Кремль финансирует политические партии и другие организаций в ЕС". Документ осуждает "российскую поддержку антиевропейских организаций", таких, как крайние правые партии и популистские силы.

Также в резолюции идет речь о необходимости противостоять пропаганде радикального исламизма.

Парламентарии призывают страны ЕС более тесно сотрудничать, чтобы защитить общество от вербовки и повысить устойчивость к радикализации, в том числе, путем делигитимизации идеологии "Исламского государства".

Отметим, что эта резолюция не имеет обязывающей силы для стран-членов ЕС.

Как писал УНИАН, ранее Чехия создала подразделение для борьбы с российской пропагандой.