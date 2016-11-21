Названы причины крушения российского МиГ-29 в Средиземном море: отказ двигателей и порванный трос аэрофинишера

Об этом рассказал знакомый с организацией полетов на авианосце источник, пишет Газета.ру.

По его словам, катапультировавшийся с рухнувшей в море машины пилот — полковник, начальник службы безопасности полетов авиации Северного флота, ранее совершивший более 200 посадок на палубу «Адмирала Кузнецова».

Отмечается, что в опыте этого летчика, как пилота палубной авиации, сомневаться нет никаких причин. Высокую квалификацию летчика подтвердил и источник в военном ведомстве, который назвал пилота «одним из самых подготовленных» в палубной авиации.

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По словам собеседника, на палубе крейсера «Адмирал Кузнецов» располагаются четыре троса аэрофинишера «Светлана-2». При посадке самолетов они приподнимаются на 12 см. Первый трос расположен в 46 м от обреза полетной палубы, далее через 12 м друг от друга — еще два.

Пилоту, совершающему посадку, надо стараться зацепиться специальным тормозным крюком (гаком) самолета за второй трос, а еще лучше за третий (есть еще четвертый — резервный). Если пытаться зацепиться за первый, при посадке может произойти опасное касание гаком палубы корабля, особенно учитывая то, что авианосец в море подвержен качке.

Таким образом, задача пилота палубной авиации — посадить самолет на участок длиной 36 м с отклонением от осевой линии полетной палубы не более 3 м. Более того, обычно от пилотов требуется точность с отклонением не более 1 м.

Таким образом, самолету МиГ-29К с нормальной взлетной массой около 18,5 т, размахом крыла более 11 м и длиной более 17 м надо попасть в прямоугольник очень небольшого размера.

На американских авианосцах первый трос аэрофинишера расположен в 56 м от края, а 10 м в этом случае — немало.

Как отмечается, угол снижения самолета, совершающего посадку на палубу авианосца, составляет 4 градуса. Посадка осуществляется на высоких оборотах двигателей самолета, на режимах, близких к взлетным. Самолет при этом не выравнивается, как при посадке на стационарную бетонную взлетно-посадочную полосу. Газ двигателей убирается только после того, как самолет зацепился хотя бы за один трос аэрофинишера. В противном случае для самолета исключается возможность ухода на второй круг. На «Адмирале Кузнецове» уже был случай, когда самолет совершил посадку, зацепился за трос аэрофинишера, убрал газ и в этот момент трос порвался.

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Источник отметил, что истребитель МиГ-29К часто рвет посадочные тросы аэрофинишера авианосца, что и произошло в ходе выполнения полетов 13 ноября 2016 года.

В тот день с тяжелого авианесущего крейсера взлетело три МиГ-29КР. После выполнения полетного задания самолеты возвращались на авианосец. Посадка на палубу корабля в этом случае должна происходить с интервалом три-четыре минуты.

Второй МиГ-29КР зацепился за второй трос аэрофинишера, порвал его и в конечном итоге зацепился только за резервный четвертый трос. Порванный второй трос запутался за третий и сделал невозможным использование его при посадке самолета.

Некоторое время посадка самолетов на авианосец была в принципе невыполнимой. В это время на глиссаде снижения находился третий истребитель МиГ-29КР. Поскольку команде авианосца потребовалось некоторое время, чтобы привести тросы аэрофинишеров в порядок, руководитель полетов дал команду пилоту третьего самолета уходить на второй круг. Уже во время нахождения самолета в зоне ожидания у него отказали оба двигателя. В них, по предварительной версии, перестало поступать топливо. В таких случаях реактивный самолет падает вниз как камень, а летчику остается только одно — успеть катапультироваться.

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Стоит отметить, что по мнению отдельных специалистов, МиГ-29КР/КУБР (в кодификации НАТО Fulcrum-D, «Точка опоры») вообще не стоило брать на боевую службу в Средиземное море. Машина находится еще на этапе испытаний, которые будут продолжаться до 2018 года. Истребитель, как говорят летчики, еще толком не «прописался» на «Адмирале Кузнецове».

Сейчас над точным установлением причин авиапроисшествия работает специальная комиссия, и военные предлагают считать все опубликованные в СМИ версии инцидента с Миг-29К домыслами, так как самолеты МиГ-29К прошли все необходимые испытания.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября стало известно о крушении в Средиземном море МиГ-29К ВМФ России, входящего в состав авианосной группы "Адмирала Кузнецова".